Italia, Serie A, Napoli, Mourinho: le ultimissime

Figuraccia dell'Italia a Euro 2024: prestazione estremamente mediocre dell'Italia che saluta la competizione agli ottavi di finale. Ai quarti passa la Svizzera che domina il gioco e lascia pochi spazi agli Azzurri. In gol Freuler al 38', poi un gran gol al 47' di Vargas mette ko la squadra di Spalletti. I biancorossi se la vedranno con la vincente di Inghilterra - Slovacchia.

Il calendario della Serie A Enilive 2024/2025 sarà presentato giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 12.00, presso l'Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Il programma televisivo, prodotto per la prima volta interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su "Radio Tv Serie A con RDS".

Sono passati appena tre giorni dalla presentazione ufficiale, ma i tifosi del Napoli sono già impazziti per l'arrivo in panchina di Antonio Conte. L'allenatore è l'incaricato per la rinascita degli azzurri dopo la scorsa stagione deludente. I supperters credono in lui, tanto da dedicargli già un murale.

Inizia con una vittoria in rimonta l'avventura di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce: nella prima uscita stagionale, i vicecampioni di Turchia superano 2-1 in amichevole i rumeni del Petrolul. Sotto al 35' per effetto del gol di Mario Bratu, il Fenerbahce la ribalta: al 41' arriva il pari dell'ex Roma e Inter Edin Dzeko, al 57' completa la rimonta Miha Zajc, vecchia conoscenza della Serie A con le maglie di Empoli e Genoa.