Napoli, Juve, Fiorentina e Euro 2024: le ultimissime

Il Napoli, tramite i propri canali social, ha salutato Piotr Zielinski, giocatore che lascia la maglia azzurra a parametro zero dopo 8 stagioni per trasferirsi all'Inter. "8 stagioni insieme. 2 trofei indimenticabili. Lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club. Ciao Zielu", è stato il messaggio del Napoli.

Con Douglas Luiz in arrivo e Khephren Thuram come prossimo obiettivo, sembra sempre più lontano il futuro alla Juventus di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto, col suo legame coi bianconeri che scadrà fra poche ore, e non ha ancora dato una risposta positiva o negativa che sia alla proposta bianconera.

Giacomo Bonaventura saluta la Fiorentina. Il contratto del centrocampista scadrà infatti in queste ore e non sarà rinnovato, come comunicato dal club gigliato. "Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura", il messaggio del club gigliato sui social.

Dopo aver vinto senza brillare il girone C, l'Inghilterra di Southgate sfida la Slovacchia di Francesco Calzona in occasione degli ottavi di finale di Euro 2024. Chi avrà la meglio, sarà chiamato ad affrontare la Svizzera di Yakin nei quarti del torneo. Inghilterra-Slovacchia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport alle 18.00.