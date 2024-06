Italia, Juve, Euro 2024 e F1: le ultimissime

On Air

Gabriele Gravina ha parlato insieme al ct in conferenza stampa: ”Spalletti ha la nostra fiducia, tra 60 giorni inizia un nuovo appuntamento e non si può pensare che improvvisamente in Italia fioriscano i Mbappé, i Ronaldo e i Messi. Nel nostro Paese dobbiamo valorizzare il talento, che c'è: tutte le giovanili sono qualificate alle fasi finali”.

Arriva l'ufficialità: Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juventus. Il brasiliano ha firmato un contratto di 5 anni e resterà in bianconero fino al 2029. Dopo l'annuncio ufficiale, il club ha pubblicato le prime parole di Douglas Luiz da giocatore della Juventus: "Ciao juventini, sono molto felice di essere bianconero, non vedo l'ora di giocare all'Allianz Stadium. Ci vediamo presto. Forza Juve”.

Al RheinEnergieStadion di Colonia si affrontano Spagna e Croazia protagoniste della sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. La Spagna dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 composto da: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, N. Williams.

Clamoroso al Gran Premio d'Austria: trionfa George Russel su Mercedes, complice un contatto tra la ruota posteriore destra della Red Bull di Max Verstappen (quinto) e la McLaren di Lando Norris (costretto al ritiro) a sette giri dal termine. Terza posizione e podio per la Ferrari di Sainz.