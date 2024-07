Roma, Milan, Sinner e Copa America: le ultimissime

On Air

Ghisolfi, il responsabile dell’area sportiva giallorossa vuole intensificare i dialoghi con il Rennes per portare Enzo Le Fée nella capitale. E farlo nel minor tempo possibile, possibilmente entro l’inizio del famoso raduno in programma il prossimo 8 luglio. La Roma metterà sul piatto 18-19 milioni di euro, bonus (facili) inclusi.

L’attaccante ideale per i rossoneri è stato individuato da tempo: si tratta di Joshua Zirkzee. Il Milan ha già confermato la volontà di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e ha già raggiunto, nelle scorse settimane, un accordo col calciatore sulla base di un quinquennale da circa 5 milioni a stagione. L’ostacolo, difficile da superare, è rappresentato dalla richiesta di 15 milioni per le commissioni. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe sbloccarsi.

Dopo tre settimane di messa a punto, arriva il momento della verità. Ha inizio oggi l’edizione n.137 di Wimbledon, il primo torneo dello Slam in cui Jannik Sinner giocherà da n.1. L’altoatesino esordirà contro il tedesco Yannick Hanfmann, tedesco di 32 anni, numero 86 al mondo. Il confronto tra Sinner e Hanfmann andrà in scena oggi, come terzo e ultimo match sul Campo 1 quindi intorno alle 17.30.

Il Gruppo B della Copa America ha emesso i suoi verdetti. Il Venezuela già qualificato chiude con un'altra vittoria convincente: 3-0 alla Giamaica, reti di Bello, Rondon e Ramirez. Finisce 0-0 invece tra Ecuador e Messico: un risultato che condanna il Tricolor all'eliminazione per differenza reti. Brivido nel finale: al 97' era stato concesso un rigore ai messicani ma il VAR lo ha prontamente cancellato.