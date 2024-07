Lazio, Euro 2024, Wimbledon e FIGC: le ultimissime

On Air

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Noslin dall'Hellas Verona, la Lazio ha annunciato di aver chiuso un altro colpo in entrata ufficialmente: si tratta di Loum Tchaouna, un nome che era nell'aria da diverse settimane. L'attaccante ha salutato la Salernitana e i suoi tifosi scrivendo un post su Instagram: "Vi auguro il meglio nel prossimo futuro perché ve lo meritate". Adesso per lui scatta un nuovo capitolo della carriera a Roma, alla corte di Baroni.

Al Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf si affrontano la Francia di Deschamps e il Belgio di Tedesco, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Chi passerà il turno se la vedrà contro la vincente di Portogallo-Slovenia.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Thuram, Mbappé.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Aryna Sabalenka si è ritirata per infortunio da Wimbledon 2024, ancor prima di scendere in campo per il primo turno. Termina dunque anzitempo e con tanta sfortuna il sogno della tennista bielorussa ai Championships.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sta per convocare l’assemblea elettiva al termine del quadriennio olimpico: la data verrà fissata presumibilmente a inizio novembre, quindi in anticipo di qualche mese rispetto al periodo di marzo inizialmente ipotizzato. Una mossa che potrebbe essere letta in una chiave di ricerca di maggiore stabilità all’interno del sistema, dopo le fibrillazioni derivate dall’eliminazione degli azzurri dall’Europeo.