Sinner, Lazio, Roma e Euro 2024: le ultimissime

Jannik Sinner vince una partita più complessa del previsto contro il tedesco Hanfmann: il numero uno al mondo si impone in quattro set ed ora è pronto a sfidare Berrettini in un fantastico derby azzurro!

Lunedì 8 luglio: questa la data fissata per l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il sindaco Gualtieri in Campidoglio. In quell'occasione il patron biancoceleste, il primo cittadino della capitale e i vertici del Comune di Roma si incontreranno per discutere del piano di ristrutturazione dello stadio Flaminio. Il presidente della Lazio aveva inviato al sindaco una lettera, specificando la volontà di presentare il progetto per l'impianto capitolino. La volontà del club è di trasformare lo stadio Flaminio, che oggi versa in condizioni drammatiche, nel nuovo stadio di proprietà della società biancoceleste.

Tifosi della Roma in rivolta: l’oggetto in questione è la nuova tuta d’allenamento presentata in data odierna (1° luglio) dal club giallorosso e dallo sponsor tecnico, l'Adidas. Oltre allo storico colore rosso e alcuni inserti in oro, tra i quali spicca il celebre lupetto di Gratton, si nota una imponente fascia celeste sotto una banda bianca. Un dettaglio particolare, considerato che il colore utilizzato somiglia molto ai colori sociali della Lazio.

La Francia vola ai quarti di finale di Euro 2024, grazie all'autogol di Vertonghen, propiziato dal destro sporco di Kolo Muani. Eliminato il Belgio di Domenico Tedesco, nonostante una buona prestazione difensiva. In ombra Lukaku, poco incisivo Mbappè. Les Bleus affronteranno la vincente di Portogallo-Slovenia nel prossimo turno dell’Europeo.