Lazio, Allan, Wimbledon e Cagliari: le ultimissime

La Lazio ha fatto un sondaggio per Gudmundsson. E’ l’ultima pista pazza del mercato della Lazio. Lotito ha già chiuso per Noslin (ufficiale domenica), per Tchaouna (ufficiale ieri) e per Dele-Bashiru (ufficialità ad ore), prova a spingersi oltre nelle attese e nelle previsioni. Prova ad opporsi all’onda alta della contestazionie, cerca un colpo ad effetto, tipico dei momenti di crisi. Il Genoa chiede 30 milioni, 25 li aveva rifiutati a gennaio dalla Fiorentina. Lotito, nelle vesti di sondatore, ha chiesto informazioni.

Allan Marques Loureiro torna in Brasile. L'ex giocatore di Napoli e Udinese lascia l'Al-Wahda e firma un contratto fino al 2026 con il Botafogo, che si fa un regalo nell'anno dei festeggiamenti per i 130 anni di storia. Allan, 33 anni, è stato uno dei centrocampisti migliori della Serie A per anni. Con il Napoli ha firmato 11 reti e 17 assist in 212 partite ufficiali.

Sul Campo Centrale di Wimbledon aprirà il programma Marketa Vondrousova, vincitrice del titolo nella passata edizione, contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Poi spazio a Novak Djokovic, che al rientro in campo dopo l'operazione al menisco, esordirà contro il ceco Vit Kopriva.

A poco meno di 6 mesi dalla scomparsa di Gigi Riva, i tifosi del Cagliari e tutta la Sardegna piangono per la perdita di un altro eroe dello scudetto rossoblù con la morte di Comunardo Niccolai. A Pistoia, in ospedale, è mancato all’affetto dei suoi cari il difensore che ha legato gran parte della sua storia calcistica alla squadra isolana.