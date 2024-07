Lazio, Juve, Milan e Tottenham: le ultimissime

È ufficiale. L'Almeria, nonostante la retrocessione in Secunda Division, ha annunciato di aver riscattato dalla Lazio il portiere Luis Maximiano. Trasferitosi un anno fa in prestito con obbligo di riscatto, in queste ore la società spagnola ha applicato la clausola per l'acquisto - come da accordo - e versato nelle casse dei biancocelesti circa 8,5 milioni di euro.

Paul Pogba finito? Guai a dirlo. Il centrocampista ospite della Federazione francese per Francia-Belgio, è tornato a parlare della lunga squalifica per doping e della Juve: "Sono molto contento di sentire l'amore della gente, sono venuto a vedere la Francia, ho incontrato tifosi e ho sentito veramente un grande amore, che mi ha fatto molto piacere. Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve. Ho un contratto, ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore… c’è silenzio”.

Il Milan annuncia la scelta riguardante il nuovo allenatore della Primavera, che arriva dalla Roma ed è reduce dalla finale Scudetto persa contro il Sassuolo. Federico Guidi raccoglierà la difficile eredità di Ignazio Abate in rossonero.

Il Tottenham ha reso noto di aver finalizzato il trasferimento di Joseph Peter Rodon: il difensore gallese lascia i londinesi a titolo definitivo e passa al Leeds - dove aveva già giocato in prestito nella scorsa stagione - per poco meno di 12 milioni. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.