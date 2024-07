Euro 2024, Roma, Salernitana e Morata: le ultimissime

On Air

Olanda ai quarti di Euro 2024: chiusa la pratica Romania con un netto 3-0. Il gol di Gakpo e una doppietta di Malen regalano il passaggio del turno a Koeman.

La Roma sta seriamente pensando di presentare una prima offerta officiale per Kalvin Philipps. Classe 1995, il centrocampista di proprietà del Manchester City ha una valutazione attuale di circa 45 milioni di euro - si legge - ma De Rossi e Ghisolfi sperano di prenderlo in prestito.

È già terminata l'avventura di Andrea Sottil sulla panchina della Salernitana. Il club campano ha comunicato che il tecnico e la società hanno deciso di non continuare insieme.

Voglia di Italia o dei soldi dell'Arabia? Nessuna delle due opzioni. Alvaro Morata ha preso una decisione prima della fine degli Europei perché vuole essere concentrato solo sul cammino della Spagna nel massimo torneo continentale. L'attaccante ha scelto di giocare un altro anno con la maglia dell'Atletico Madrid. Lo ha confermato lui stesso con un post su Instagram: "Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non l'avrò", ha scritto sui social postando la foto di una sua esultanza.