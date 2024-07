Lazio, Bologna, Wimbledon e basket: le ultimissime

Il sogno della Lazio è Greenwood perché Lotito aveva sfiorato l’acquisto quando l’inglese era il reietto del mercato, settembre scorso. Appena l’inglese è rientrato dal prestito al Getafe, dove si è rilanciato, il presidente s’è fatto vivo con lo United. Poi s’è fatto avanti presentando un’offerta da 20 milioni che include il 50% dell’eventuale rivendita da riconoscere al Manchester. E’ l’unico modo per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni di sterline avanzata dagli inglesi, al cambio circa 35 milioni di euro.

La Premier League si lancia sui gioielli del Bologna: l'Arsenal è già pronto ad investire 47 milioni di euro per acquistare il cartellino di Riccardo Calafiori. L'offerta è partita da Londra in direzione Casteldebole, ma la dirigenza rossoblù al momento vuole più soldi per cedere il cartellino del suo difensore di 22 anni, che proprio quest'estate, dopo la stagione da Champions League con il Bologna, ha esordito con la Nazionale giocando da titolare l'Europeo in Germania

Jannik Sinner sfiderà Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon 2024, un derby particolarmente atteso dagli appassionati di tennis. Il match a tinte azzurre tra Sinner e Berrettini si svolgerà oggi, come terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30 (dopo Muller-Medvedev e Osaka-Navarro). Gli italiani giocheranno sul verde londinese, dunque, sul tardo pomeriggio.

Comincia con una vittoria stratosferica il Preolimpico dell'Italia a Portorico, crocevia fondamentale per centrare il pass olimpico. L'esordio azzurro è da incorniciare con un 114-53 sul Bahrain che fa sorridere tutti. Certo, il divario tra le due squadre è stato impressionante: troppo forte ed esperta la Nazionale di Pozzecco per temere un'avversaria (numero 67 nel ranking Fiba) fragile e incapace di difendere.