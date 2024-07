Serie A, Inter, Pioli e Copa America: le ultimissime

Alla vigilia della stesura del calendario 2024/25, la Serie A attraverso un comunicato ha reso note tutte le specifiche relative alle fasce orarie in cui verranno disputate le partite. Le 10 gare si disputeranno in 9 slot diversi: Venerdì ore 20.45 (1 anticipo) Sabato ore 15.00 (1 anticipo) Sabato ore 18.00 (1 anticipo) Sabato ore 20.45 (1 anticipo) Domenica ore 12.30 (1 anticipo) Domenica ore 15.00 (2 gare) Domenica ore 18.00 (1 posticipo) Domenica ore 20.45 (1 posticipo) Lunedì ore 20.45 (1 posticipo).

Intervistato dalla redazione tedesca di "Sky Sport", Hakan Calhanoglu, centrocampista della nazionale turca, ribadisce che resterà all'Inter in vista della prossima stagione: "Resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene".

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Al-Ittihad ha annunciato la separazione da Marcelo Gallardo. l suo posto adesso può essere ora preso da Stefano Pioli. Dopo i 5 anni al Milan, infatti, l'ex tecnico rossonero è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita.

Nell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa America di calcio il Brasile frena contro la Colombia che impone il pareggio ai verdeoro accedendo ai quarti di finale come prima del raggruppamento. Nel primo tempo Raphinha porta avanti il Brasile dopo dodici minuti, ma prima dell’intervallo Daniel Munoz realizza il gol del pari che vale anche il primato in classifica.