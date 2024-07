Wimbledon, Juve, Demiral e Palio di Siena: le ultimissime

Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano contro Matteo Berrettini sul centrale di Wimbledon. Al termine di una sfida davvero avvincente l’altoatesino ha avuto la meglio sul romano in 4 set.

Michele Di Gregorio è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni il portiere svolgerà le visite mediche di rito nella giornata di venerdì prima di firmare il suo contratto con la Vecchia Signora e diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero.

Una notte gloriosa, macchiata da un’esultanza che potrebbe pagar cara. Merih Demiral in Turchia è l’eroe del momento, ma il giocatore potrebbe incorrere in una sanzione che potrebbe fargli saltare la prossima sfida dei quarti di finale contro l’Olanda. Il difensore ex Juventus e Atalanta si sarebbe esibito, dopo aver realizzato la seconda rete personale, nel saluto del lupo, un gesto politico associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra.

Nuovo rinvio a domani per il Palio di Siena: a causa della pioggia la corsa dedicata alla Madonna di Provenzano, già rinviata martedì per lo stesso motivo, non si è svolta neanche oggi. Ad annunciarlo la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo dopo un'acquazzone che si è abbattuto sulla città un'ora prima dell'uscita di cavalli e fantini dall'entrone di Palazzo Pubblico.