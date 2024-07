Napoli, AIA, Luca Zidane e Premier League: le ultimissime

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, almeno per la prossima stagione, dovrebbe essere al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni non sono infatti bastati i 110 milioni offerti dal PSG per far crollare il muro eretto da De Laurentiis e soprattutto da Antonio Conte, che considerano il georgiano un pilastro insostituibile del nuovo Napoli. Adesso il club partenopeo sta lavorando per definire la delicata situazione contrattuale del georgiano. La società è determinata a prolungare il suo contratto fino al 2029 con l’aumento dell’ingaggio a 5,5 milioni di euro l’anno e - come richiesto dal suo agente - l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 130 milioni di euro.

Gianluca Rocchi è stato confermato come designatore della CAN Serie A e Serie B per le prossime due stagioni. A rendere nota la notizia, tramite un comunicato, è l'Associazione Italiana Arbitri.

Appena retrocesso in Segunda Division, il Granada è pronto a imbastire un organico forte per puntare a una promozione ne LaLiga immediata. Il club andaluso è molto attivo sul mercato e adesso ha trovato anche il suo nuovo portiere, un figlio d'arte, che in Segunda Division è ormai di casa: Luca Zidane. A riferirlo è il portale Relevo.

Dopo l'addio di Dan Ashworth, accasatosi al Manchester United, il Newcastle ha individuato in Paul Mitchell il suo nuovo direttore sportivo. La notizia è ufficiale ed è stata annunciata dai Magpies tramite il seguente comunicato ufficiale: "Il Newcastle United è lieto di annunciare la nomina di Paul Mitchell a direttore sportivo del club. Ex giocatore la cui carriera da giocatore si è conclusa con un ritiro anticipato a causa di un infortunio, Paul è un dirigente sportivo molto rispettato con molti successi.”