Napoli, Demiral, Europei e Lega Pro: le ultimissime

La nuova stagione del Napoli, in attesa delle gare ufficiali, comincerà martedì. Due giorni dedicati ai test fisici e atletici, quindi giovedì la partenza per il primo dei due ritiri estivi, quello di Dimaro Folgarida, in programma fino a domenica 21 luglio. Sarà regolarmente convocato, per il raduno, anche Victor Osimhen, ancora in attesa di novità sul suo futuro. Aspettando notizie dal suo agente, il nigeriano ritroverà i compagni di sempre e conoscerà il nuovo allenatore, Antonio Conte.

Brutte notizie per la Turchia di Vincenzo Montella in vista dei quarti di finale di Euro 2024 in programma domani contro l'Olanda. Ora c'è l'ufficialità. Il calciatore turco Merih Demiral, infatti, è stato squalificato dall'Uefa per due turni a seguito del gesto dei Lupi grigi durante la partita contro l'Austria agli ottavi decisa da una sua doppietta.

Grande attesa per Spagna-Germania, quarto di finale di Euro 2024. Per i tedeschi la rivincita dopo i ko nel 2008 e nel 2010. Le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Morata.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Andrick, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

Arriva una nuova proprietà straniera in Italia e, in questo caso, in Serie C. La Pro Sesto nella serata di ieri ha infatti annunciato di aver sottoscritto la cessione nel pacchetto di maggioranza a un fondo d'investimenti con sede a Londra.