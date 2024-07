Euro 2024, Zaniolo, Serie A, tennis: le ultimissime

On Air

La Spagna si è qualificata per le semifinali di Euro 2024 battendo la Germania per 2-1 dopo i supplementari. Vantaggio della Nazionale di De La Fuente con Dani Olmo, poi il pareggio di Wirtz all'89'. La rete della vittoria è arrivata all'ultimo respiro, al 119' firmata Merino.

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco, attraverso una nota, annuncia di aver acquisito da Galatasaray le prestazioni sportive del centrocampista. Il calciatore approda alla corte di Gian Piero Gasperini a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle prime tre giornate della stagione 2024/2025. Genoa-Inter e Parma-Fiorentina saranno i primi due appuntamenti sabato 17 agosto alle 18.30. Non ci saranno partite alle 12.30 e alle 15 prima della sosta di settembre, per via delle alte temperature. Lazio- Milan e Juventus- Roma, alla terza giornata, si giocheranno rispettivamente sabato 31 agosto e domenica 1 settembre entrambe alle 20.45.

Jasmine Polini vince 7-6 6-1 contro la Andreescu. Match di fatto deciso nel primo set dove l'azzurra ha avuto la meglio 7-4 al tiebreak. Paolini va agli ottavi di Wimbledon per la prima volta in carriera.