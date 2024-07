Lazio, Sinner, Euro 2024 e Copa America: le ultimissime

On Air

Il conto degli acquisti in casa Lazio è salito a tre, ma manca ancora - tra la priorità - il terzino sinistro. Juan Cabal sembrava essere il favorito, poi la trattativa è stata messa in stand-by e ora il giocatore pare essere vicino al Rennes. Il ds Fabiani guarda oltre: giovedì ha incontrato i manager di Nuno Tavares ma, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ha aperto anche i colloqui con Javi Galan, in uscita dall'Atletico Madrid.

Battendo Miomir Kecmanovic nel match che ha chiuso il programma sul Centre Court nel day 5 di Wimbledon, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dello Slam londinese per il terzo anno consecutivo. Il match tra Sinner e il vincitore della sfida tra Denis Shapovalov e Ben Shelton si disputerà domenica 7 luglio sul Centre Court di Wimbledon con orario ancora da definire.

Dopo aver eliminato rispettivamente Slovacchia ed Italia, Inghilterra e Svizzera si affrontano nella splendida cornice della Dusseldorf Arena, in occasione dei quarti di finale di Euro 2024. Inghilterra-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai.

Dopo l'Argentina, anche il Canada conquista la semifinale in Copa America ai calci di rigore battendo il Venezuela. Alla sua prima partecipazione nella competizione continentale, la squadra di Jesse Marsch ha superato il Venezuela, ad Arlington, in Texas, al termine di un match intenso chiuso 1-1 dopo i 90 minuti.