Euro 2024, Roma, Wimbledon e F1: le ultimissime

Dopo le qualificazioni in semifinale di Spagna e Francia, che hanno eliminato rispettivamente Germania e Portogallo, l'Inghilterra ha superato la Svizzera ai quarti di finale. La partita, arrivata ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi supplementari, è stata decisa dalla parata di Pickford su Akanji nella lotteria dei calci di rigore.

Raduno anticipato, De Rossi chiama tutti a Trigoria domani. Il tecnico giallorosso ha deciso di chiamare a rapporto i suoi giocatori con un giorno di anticipo: prima squadra e giovani varcheranno i cancelli del Fulvio Bernardini domani pomeriggio, intorno alle 17 per una prima sgambata ma soprattutto per fare gruppo, dormire tutti nel centro sportivo e sfruttare anche la mattinata di lunedì mattina per il primo vero allenamento.

Altra giornata intensa ma condizionata dalla pioggia per gli azzurri sui campi in erba di Wimbledon. Termina al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini, che alla ripartenza del suo match viene rimontato e battuto al quinto set dallo spagnolo Bautista Agut. Lorenzo Musetti vola invece per la prima volta agli ottavi superando in quattro set l’argentino Comesana.

Le qualifiche del GP di Silverstone, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, vede trionfare le Mercedes con Russell alla partenza al palo, seguito da Hamilton. In seconda fila invece i duellanti Norris e Verstappen. Sfortuna nera per la Ferrari con Leclerc eliminato in Q2 con l'11° tempo e Sainz che rimedia solo con il 7° crono.