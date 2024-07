Sinner, Inter, Copa America e Basket: le ultimissime

Dopo il match vinto in scioltezza contro Miomir Kecmanovic - sfida che ha chiuso il programma sul Centrale nel day 5 di Wimbledon - Jannik Sinner si ripresenterà di nuovo in campo oggi contro l'insidioso statunitense Ben Shelton. Sarà la seconda partita della giornata dopo la sfida dell'altra azzurra in campo oggi, Jasmine Paolini, contro Madison Keys. Il match di Jannik, dunque, non comincerà sicuramente prima delle 15.30.

Alex Perez si appresta a sostenere le visite mediche con l'Inter: raggiunto l'accordo col Betis. Come riportato da 'Relevo', i nerazzurri hanno raggiunto un accordo col club andaluso sulla base di un prestito con diritto di riscatto a una cifra superiore ai 500mila euro: previsti anche dei bonus relativi alla presenze e una percentuale su un'eventuale futura rivendita.

Definito il quadro delle semifinali della Coppa America 2024. Passano il turno Uruguay e Colombia, con la Celeste capace di imporsi sul Brasile di Dorival ai calci di rigore, grazie alle parate di Rochet e agli errori di Militao e Douglas Luiz, recentemente acquistato dalla Juve di Thiago Motta.

Termina in semifinale il cammino dell'Italbasket al Preolimpico. Gli azzurri del ct Pozzecco vengono sconfitti 88-64 dalla Lituania che stacca il pass per l'ultimo atto del torneo: Maksvytis sfiderà la vincente del confronto tra Porto Rico e Messico. All'Italbasket, che dice addio alle Olimpiadi di Parigi