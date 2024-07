Roma, Sinner, Paolini e F1: le ultimissime

Enzo Le Fée è un nuovo giocatore della Roma. Accordo raggiunto tra i giallorossi e il Rennes dopo il rilancio dei giallorossi delle ultime ore. Al club francese andranno circa 23 milioni di euro più bonus: dopo aver confermato De Rossi, i Friedkin hanno chiuso un altro grosso investimento che mostra chiaramente l’impegno della proprietà per il progetto Roma.

Per il terzo anno consecutivo Sinner centra i quarti di finale a Wimbledon, battuto tre set a zero lo statunitense Ben Shelton, capace di dare il meglio di sé soltanto nel terzo set quando trascina al tie-break il numero uno al mondo. Finisce 6-2, 6-4, 7-6.

Jasmine Paolini conquista i quarti di finale a Wimbledon. L’azzurra gioca un grande match contro l’americana Keys, numero 12 del ranking, con l'avversaria però costretta a ritirarsi nel finale del terzo set.

A Silverstone Lewis Hamilton torna al successo che gli mancava dal 2021, battendo il compagno di team Russell (poi ritirato per un guasto alla sua power unit) tenendo a distanza Max Verstappen e Lando Norris. L'olandese aggressivo ma mai veramente in lotta per la vittoria a causa di una Red Bull non in formissima.