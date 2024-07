Roma, Lazio, Keita Balde e Torino: le ultimissime

Rick Karsdorp fuori dal progetto della Roma. Il terzino olandese non è stato convocato per il raduno di oggi ma arriverà domani per allenarsi da solo. Il club ha deciso per l'epurazione: Il giocatore è sul mercato e si sta trovando una squadra per mandarlo via.

La Lazio ha bisogno di un terzino sinistro ed è a lavoro per poter rinforzare il proprio reparto arretrato a prescindere dalla partenza o meno di Hysaj. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Nuno Tavares, difensore in uscita dall'Arsenal per cui ci sarà un nuovo incontro la prossima settimana e che è valutato intorno ai 10 milioni di euro, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.

Keita Balde cerca una nuova squadra. Dopo aver contribuito, seppur in minima parte, al ritorno dell'Espanyol ne LaLiga, il senegalese si ritrova libero da ogni contratto: lo Spartak Mosca ha annunciato la risoluzione consensuale dell'accordo con l'ex giocatore di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari.

Il Torino guarda (anche) in Turchia per sostituire Alessandro Buongiorno nella difesa di mister Vanoli. Nelle scorse ore è arrivata infatti la notizia dell'interesse concreto del club granata nei confronti del centrale Taha Altikardes. Classe 2003, il ragazzo piace anche all'Hellas Verona, oltre ad avere mercato in Belgio, Olanda e Francia.