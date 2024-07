Roma, Lazio, Morata e Ferrari: le ultimissime

Enzo Le Fée si prepara a diventare un nuovo calciatore dell'AS Roma. È lui il primo acquisto della sessione estiva di mercato del club giallorosso. Il centrocampista del Rennes è atterrato in tarda mattinata all'aeroporto di Fiumicino: "Daje Roma" le sue prime parole da giocatore del club capitolino.

Claudio Lotito è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni come nuovo allenatore della Lazio. Il presidente biancoceleste si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe: "Sento cose che non hanno fondamento, la Lazio non sta facendo un ridimensionamento ma una riorganizzazione premiando il merito. La scelta del tecnico è una scelta pensata, voluta, basata sulla valutazione tecnica della persona e il progetto che vogliamo intraprendere su una squadra che si basa sulla forza fisica e la corsa, il calcio è cambiato”.

Cinque giorni fa, Alvaro Morata ha pubblicato un messaggio sui social network confermando la volontà di continuare a giocare con l'Atletico Madrid. O almeno così sembrava. E sì perché nel corso di in un'intervista rilasciata a ElDesmarque, l'attaccante iberico non se l'è sentita di garantire che continuerà a giocare nella squadra biancorossa l'anno prossimo. Morata ha dichiarato: "Sono concentrato al cento per cento sull'Europeo. Quello che volevo era stare tranquillo, ma nel calcio nulla è certo. Non rinnego ciò che ho scritto, ovvero che riesco a immaginare cosa significhi vincere con la maglia dell'Atletico e che non mi fermerò finché non ci riuscirò ma, come ho detto tante volte, ci sono momenti in cui in Spagna per me è complicato.

Enrico Cardile lascia la Ferrari. Le voci circolanti negli ultimi tempi di un suo passaggio all’Aston Martin, smentite da persone vicinissime al direttore tecnico, sono invece confermate. Dopo mille incertezze il tecnico ha firmato nello scorso weekend con la squadra di Lawrence Stroll e l’annuncio delle sue dimissioni è arrivato direttamente da Maranello,