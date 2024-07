Lazio, Napoli, Cagliari e Wimbledon: le ultimissime

Immobile ha dato il via libera al trasferimento al Besiktas, troppo allettante a livello economico la proposta del club di Istanbul. Sette milioni di euro a stagione per due anni, quindi 14 milioni complessivi per disputare due stagioni nel massimo campionato turco. Non siamo ancora alla chiusura, perché il Besiktas deve trovare un'intesa con la Lazio.

Si avvicina la nuova stagione per il Napoli. Martedì mattina a Castel Volturno è previsto il raduno per test fisici e atletici, giovedì la partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida (fino al 21 luglio). Il club azzurro ha appena ufficializzato data e orario delle cinque amichevoli estive previste per i due ritiri. Due in Val di Sole e tre in Abruzzo.

Sebastiano Luperto è ufficialmente un nuovo calciatore del Cagliari. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sardo sui propri canali, attraverso un video social e il comunicato di rito. Sarà il pilastro difensivo di Davide Nicola, che lo ha allenato ad Empoli nella sua ultima esperienza.

Un Lorenzo Musetti magnifico a Wimbledon. Il tennista di Carrara ha ottenuto l'approdo ai quarti di finale di un torneo Slam per la prima volta in carriera, riuscendo a superare il francese Giovanni Mpetshi-Perricard in rimonta, dopo aver perso il primo set di misura.