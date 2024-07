Lazio, Napoli, Juve e Wimbledon: le ultimissime

La Lazio e Ciro Immobile sempre più lontani. Secondo il portale turco Fantic sembra che il calciatore stia raccogliendo informazioni su Istanbul e sul calcio del Paese. Ha chiamato Dries Mertens del Galatasaray e Leonardo Bonucci, che ha giocato nel Fenerbahce la scorsa stagione, per avere informazioni sulla città e sul calcio turco.

Questa mattina comincia ufficialmente la stagione del Napoli di Antonio Conte. Al Training Center di Castel Volturno è fissato il raduno, che proseguirà anche domani, per poi partire giovedì per il primo dei due ritiri estivi a Dimaro-Folgarida. Si inizierà con i classici test fisici ed atletici, ma sarà l'occasione per Antonio Conte anche per un primo approccio diretto con la squadra che sarà priva ovviamente dei reduci degli Europei. Ci saranno anche Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. I due giocatori si sono avvicendati ieri a Villa Stuart e da ieri sera sono a Napoli in attesa del raduno, dopo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale del club.

È il giorno di Khephren Thuram, che si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juve. Il francese è atterrato a Torino, all’aeroporto di Caselle, insieme al padre Lilian, leggenda del club bianconero. Per Thuram ci saranno ora le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto.

Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2024 e sfiderà Daniil Medvedev per un posto in semifinale sull'erba di Londra. L'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ai quarti di finale di Wimbledon si svolgerà oggi, a partire dalle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale.