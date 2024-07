Lazio, Euro 2024, Bellamy e Schwarzer: le ultimissime

È tempo di presentazioni in casa Lazio. Dopo Baroni e Dele-Bashiru, è il turno di Noslin e della sua intervista ai microfoni di Lazio Style Channel. Tra i tanti temi toccati l'ex attaccante del Verona ha svelato anche quale numero di maglia ha scelto per l'inizio della sua nuova avventura in biancoceleste. Per il momento prenderà il numero 14.

Spagna e Francia si giocano l'accesso alla finale di Euro 2024 in quel di Monaco di Baviera: le Furie Rosse hanno disputato fin qui un torneo impeccabile mentre i francesi non sono ancora riusciti a segnare un gol su azione. Le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, N. Williams; Morata.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Craig Bellamy è il nuovo CT del Galles. L'ex giocatore di Norwich, Newcastle, Liverpool e West Ham ha raggiunto un accordo con la Federazione fino al 2028 succedendo a Rob Page.

Terminata ieri, 7 luglio, la controversa squalifica di 8 anni per doping, Alex Schwazer tornerà in gara il prossimo 19 luglio. Il rientro avverrà nella 20 chilometri di marcia di Arco di Trento, come ufficializzato oggi dagli organizzatori di Queen Atletica.