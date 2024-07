Napoli, Sinner, Copa America e Salernitana: le ultimissime

Sul contratto di Osimhen c’è il 30 giugno 2026 come data di scadenza. Pertanto, in mancanza di accordi tra il Napoli e chi avrà voglia di prenderlo, il nigeriano potrebbe clamorosamente rimanere in azzurro. L’attaccante al momento è ostaggio di una clausola da 130 milioni. Il suo sogno rimane quello di giocare in Premier League ma, al momento, nessuna offerta sembra essere pervenuta dall’Inghilterra.

Non ce l'ha fatta Jannik Sinner a conquistare la sua seconda semifinale consecutiva a Wimbledon. A complicare una partita già difficile sulla carta, è arrivato nel terzo set un problema fisico per l'azzurro, che ha accusato un giramento di testa e ha chiesto l'intervento del medico. In conferenza stampa, Sinner ha spiegato che il malessere era già stato accusato nella notte. “Non mi sentivo bene già da stamattina. Avevo avuto dei problemi, poi con la stanchezza non è stato facile. Con questo non voglio togliere nulla a Daniil che ha giocato un buon tennis, una partita molto intelligente”.

L'Argentina è la prima finalista della coppa America 2024. Nella semifinale giocata al 'MetLife Stadium' di New York, i campioni del mondo e del Sudamerica superano 2-0 il Canada: decisive le reti di Julian Alvarez al 23' del primo tempo su assist di Rodrigo de Paul e il raddoppio a inizio ripresa (51') di Lionel Messi su imbeccata di Enzo Fernandez.

Sembra terminata l’avventura di Antonio Candreva con la Salernitana: a ore sarà ufficializzata la rescissione consensuale del contratto con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza. Il calciatore dunque non partirà per il ritiro pre campionato di Rivisondoli.