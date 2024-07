Lazio, Napoli, Real Madrid e Tamberi: le ultimissime

On Air

Il direttore sportivo Fabiani nel primo pomeriggio ha accompagnato Noslin in sala stampa e subito dopo ha parlato della situazione Immobile: "Ne ho sentito parlare, rispondo con battute. Sono abituato ad agire quando ci sono le carte e le richieste ufficiali. Se arriverà la proposta del Besiktas e Ciro la prenderà in considerazione la società ne prenderà atto e si muoverà di conseguenza”.

Con il consueto tweet, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato l'arrivo in azzurro di Leonardo Spinazzola, che dopo le visite mediche delle ore scorse, ha firmato il suo contratto con i partenopei, arrivando a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Roma lo scorso 30 giugno.

Reduce dall'eliminazione ai quarti di Euro 2024 contro la Spagna, Kylian Mbappé si prepara ora a vivere la sua nuova avventura. Grande attesa per l'esordio al Bernabeu con la maglia del Real Madrid. Aspettando la prima ufficiale della prossima stagione, il campione francese sarà già a Madrid, nel teatro dei Blancos, per la conferenza stampa di presentazione e per il primo incontro virtuale coi nuovi tifosi. Il Real Madrid, infatti, ha annunciato che la presentazione di Mbappé avverrà martedì prossimo alle ore 12.

Nessun allarme esagerato, ma la giusta ansia di chi avverte un fastidio a un mese dall'Olimpiade. Gimbo Tamberi, da Budapest, è volato questa mattina a Monaco, insieme alla moglie Chiara Bontempi e al suo staff per un controllo medico dal professor Muller. Il capitano e portabandiera azzurro, dopo il fastidio accusato ieri, vuole essere sicuro delle sue condizioni e non lasciare nulla al caso.