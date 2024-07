Roma, Milan, Copa America e diritti tv: le ultimissime

On Air

Prende di nuovo quota il nome di Mikautadze: la Roma è pronta a un’offerta ufficiale che farà concorrenza a quella del Monaco. I due club si contendono la punta georgiana e il presidente del Metz ha confermato che più società sono interessate

Youssouf Fofana si avvicina al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha raggiunto l'accordo col centrocampista francese sulla base di un'offerta per i prossimi cinque anni da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Adesso, si legge, servirà trovare una intesa col Monaco

La Colombia batte l'Uruguay 1-0 e raggiunge la finale di Coppa America. I colombiani, rimasti in 10 alla fine del primo tempo per l'espulsione di Munoz, hanno trovato il vantaggio con un colpo di testa di Jefferson Lerma al 39', riuscendo poi a resistere all'assalto uruguaiano per conquistare l'ultimo atto del torneo: la Colombia sfiderà l'Argentina di Messi.

La partnership distributiva tra DAZN e tivùsat si rafforza ulteriormente grazie ad un’importante novità: per la stagione 2024/25 tutte e 10 le partite di ciascuna giornata di Serie A trasmesse da DAZN, saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati (214 e 215) disponibili su tivùsat. Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat.