Lazio, Juve, Euro 2024 e Tamberi: le ultimissime

Inizia il ritiro della Lazio. Partita questa mattina da Fiumicino, la squadra è arrivata verso l'ora di pranzo ad Auronzo di Cadore. Questo pomeriggio avrà luogo il primo allenamento sotto la guida di Marco Baroni sul campo dello Zandegiacomo. Assente Dele-Bashiru che raggiungerà la squadra non appena sarà in possesso del visto.

Dopo il prestito alla Roma terminato a giugno, Dean Huijsen è pronto a lasciare di nuovo la Juve, ma questa volta a titolo definitivo. I bianconeri, infatti, vogliono monetizzare la partenza del centrale olandese, già d'accordo con il Psg, e che è in uscita dalla Juve. I primi contatti tra le parti risalgono a qualche mese fa. Da quanto trapela, i francesi sono disposti così a spendere circa 20 milioni di euro, con i bianconeri in pressing per arrivare almeno ad una valutazione complessiva sui 25.

Non sarà il polacco Marciniak l'arbitro di Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024. Dietrofront del designatore Rosetti, che ha deciso di puntare su un altro fischietto per l'ultimo atto dell'Europeo tedesco. Toccherà a François Letexier dirigere la finale di Euro 2024, che vedrà protagoniste la Spagna di De La Fuente e l'Inghilterra di Southgate.

È rientrato, in parte, l’allarme Tamberi. Parigi non è a rischio, anche se a meno di un mese si complica la fase di avvicinamento all’Olimpiade in cui rincorre uno storico bis mai riuscito a nessun saltatore. Ma il campione olimpico di Tokyo, mondiale ed europeo, sarà costretto a dare forfait alla Diamond League di Montecarlo di domani dopo il dolore accusato martedì sera al bicipite femorale della gamba sinistra