Lazio, Napoli, Euro 2024 e Soulè: le ultimissime

Angelo Fabiani ha parlato sulle pagine de Il Messaggero commentando la trattativa Greenwood: “Io continuo ad essere ottimista, qui sarebbe il benvenuto. Alternativa? Al momento non c'è, ma il mercato è lungo». Le prossime ore diranno qualcosa in più sul futuro del calciatore che rimane diviso e ancora in bilico”.

Questo è il giorno di Alessandro Buongiorno, che sarà il terzo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato dopo Spinazzola e Marin. Il difensore granata, che firmerà un contratto fino al 2029, e’ arrivato in mattinata a Villa Stuart per sostenere le rituali visite mediche. Nel pomeriggio dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis.

Dopo aver battuto l'Olanda e raggiunto la finale di Euro2024, Phil Foden ha spiegato che quella contro gli Orange è stata la sua migliore gara con la maglia della Nazionale inglese: "Assomigliavo più al giocatore che vediamo al Manchester City. La cosa più importante è stata la vittoria della squadra, ma sento che quella contro l'Olanda è stata probabilmente la mia migliore partita con la maglia dell'Inghilterra. Sono felice. Finale contro la Spagna? Significa tutto. Sarà la partita più importante della mia carriera.

Dopo aver acquistato Caleb Okoli, il Leicester City vorrebbe definire un altro acquisto dalla Serie A. Le foxes sono infatti al lavoro per Matias Soulè, attaccante classe 2003 che la Juventus considera in uscita e che viene valutato dall'uomo mercato bianconero Cristiano Giuntoli circa 35 milioni di euro. Il club di Premier League sta muovendo passi concreti per l'acquisto dell'ex Frosinone, ma al momento non è intenzionato a spingersi oltre ai 25 milioni in merito alla valutazione del cartellino.