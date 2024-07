Lazio, Wimbledon, Udinese e Olimpiadi: le ultimissime

Arrivano le prime brutte notizie dal ritiro di Auronzo di Cadore. A fermarsi, a causa di una frattura della falange dell'alluce sinistro è il difensore spagnolo Mario Gila. Assente alle prime due sedute di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo, le condizioni del classe 2000 verranno ora monitorate quotidianamente anche per stabilire i tempi di recupero. Di seguito il comunicato.

Carlos Alcaraz è il primo finalista di questa edizione di Wimbledon. Lo spagnolo supera Daniil Medvedev in 4 set vincendone tre consecutivi dopo aver perso il primo al Tie break.

Non solo spettacolo a casa di Amadeus: il conduttore televisivo nei giorni scorsi ha festeggiato un nuovo traguardo in ambito calcistico per il figlio José, che è entrato a far parte delle giovanili di una squadra di Serie A. Amadeus non ha mai nascosto la sua grande passione per l'Inter, non a caso il figlio si chiama José: l'omaggio a Mourinho, l'eroe del Triplete, è evidente. Finora ha giocato con i nerazzurri, ma, nonostante il tifo, ha deciso di lasciare Milano per andare all'Udinese. Il classe 2009 è un portiere e verrà aggregato alla formazione Under 16.

È tutto pronto a Parigi per l'arrivo della fiamma olimpica. Dopo un primo passaggio al mattino, durante la parata del 14 luglio sugli Champs-Élysées, la staffetta vera e propria prenderà il via nel primo pomeriggio; sarà Thierry Henry, allenatore della squadra olimpica maschile francese e vincitore del Mondiale nel 1998 e dell'Europeo nel 2000, il primo tedoforo sugli Champs-Élysées alle 13:00.