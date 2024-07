Lazio, Inter, Wimbledon e Atletica: le ultimissime

On Air

Ciro Immobile è arrivato a Istanbul. Con un volo privato partito nella serata di ieri l'ex attaccante della Lazio, insieme agli agenti Alessandro Moggi e Marco Sommella, è sbarcato in Turchia accolto da una folla clamorosa. In migliaia con cori, fumogeni e bandiere lo hanno aspettato: Immobile ha indossato la maglia del Besiktas e ha salutato e ringraziato i suoi nuovi tifosi.

L'Inter sul proprio sito ufficiale annuncia l'arrivo di Mahdi Taremi. Per l'attaccante contratto fino al 30 giugno 2027. Come Zielinski, anche il centravanti iraniano - ieri le visite mediche - arriva all'Inter da parametro zero dopo aver concluso la sua lunga esperienza con il Porto.

È arrivato il giorno tanto atteso. Jasmine Paolini oggi sfiderà Barbora Krejcikova nella finale di Wimbledon. La finale tra Paolini e Krejcikova a Wimbledon andrà in scena oggi non prima delle 15.00 italiane sul Campo Centrale.

Azzurri in evidenza nella nona tappa della Wanda Diamond League, nel Principato di Monaco. Soltanto la star Grant Holloway batte Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, a tre settimane dalle Olimpiadi di Parigi: 13"01 controvento per lo statunitense (-0.7), 13"08 per il campione d'Europa, a soli tre centesimi dal record italiano realizzato a Roma.