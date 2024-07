Lazio, Napoli, Roma e Evra: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Alessandro Buongiorno come un nuovo calciatore del Napoli. Il presidente, come è ormai consueto fare, ha pubblicato un tweet di benvenuto in cui è presente anche una sua foto insieme all'ex Torino.

Ciro Immobile saluta la Lazio con grande commozione. Dopo otto anni dal suo arrivo nella capitale, ieri il capitano biancoceleste ha detto addio al club di Lotito per volare a Istanbul e firmare col Besiktas. Oggi, attraverso il suo profilo Instagram, il calciatore classe '90 ha condiviso una lunga lettera dedicata ai suoi ex tifosi: "Oggi è uno dei giorni più difficili della mia carriera. Dopo anni di emozioni, vittorie, sconfitte, sacrifici e gioie condivise, è arrivato il momento di salutarvi. Questo è un discorso che non avrei mai voluto fare, ma la vita ci porta a prendere decisioni che, seppur dolorose, devono essere fatte”.

Continuano i dialoghi tra Roma e Juventus, ma questa volta non coinvolgono Federico Chiesa bensì Matias Soulé. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi apprezzano da tempo il giocatore argentino valutato dai bianconeri 35 milioni di euro. Troppi per le casse della Roma, che potrebbe decidere di inserire nella trattativa un giocatore duttile ed esperto come El Shaarawy per far abbassare le richieste di Giuntoli e soci.

Patrice Evra condannato per abbandono familiare. È quanto emerge dalla sentenza emessa dal tribunale di Nanterre il 9 luglio 2024, con l'ex Juve che ha contestato i fatti ed è pronto a difendersi nelle sedi opportune. Per Evra, reclusione con sospensione della libertà vigilata ed esecuzione provvisoria, a margine di un certo numero di obblighi già stabiliti dal giudice.