Lazio, Milan, Copa America e Wimbledon: le ultimissime

Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il difensore della Lazio Mario Gila ha parlato di passato e futuro: "L’anno scorso è stato tosto sotto ogni punto di vista per la Lazio. Diventare un punto di riferimento? Assolutamente sì, io non mi muovo da qui, anche se il Real vanta un diritto e sono arrivate proposte. Il club crede in me e io credo nella Lazio.

Un rinnovo che si farà dopo la chiusura del mercato. Theo Hernandez, in scadenza coi rossoneri al 30 giugno 2026 non dovrebbe allontanarsi dal Milan: al momento non c'è fretta, le parti si incontreranno a fine estate per trovare l'intesa su quello che sarà il nuovo accordo.

L'Uruguay pareggia in extremis e batte 4-3 ai rigori il Canada conquistando il terzo posto della Coppa America. A salvare gli uruguaiani ci ha pensato Luis Suarez al 92', fissando il risultato dei tempi regolamentari sul 2-2, poi la vittoria ai calci di rigore.

Ci siamo, è arrivato il grande giorno: a distanza di un anno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano ancora una volta nella finalissima del torneo di Wimbledon. L'atteso confronto avrà inizio non prima delle ore 14:00 locali, le 15:00 italiane.