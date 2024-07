Lazio, Euro 2024, Juve e Manchester City: le ultimissime

On Air

Ora è ufficiale: Nuno Tavares è un nuovo giocatore della Lazio. L'esterno portoghese è arrivato ad Auronzo di Cadore dove i biancocelesti stanno effettuando il ritiro estivo ed è stato salutato da un post su Instagram del club che lo ha ritratto sorridente scrivendo: “Benvenuto".

L'ultimo atto è arrivato: Spagna e Inghilterra si giocano la finale di Euro 2024 alle 21 di questa sera. Ecco le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, N. Williams; Morata.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane.

La telenovela di Adrien Rabiot rischia di essere arrivata ad un punto morto della trattativa: il francese non risponde più ai bianconeri, dopo l'ultima offerta fatta da Giuntoli che ammontava a circa 7 milioni di euro a stagione per rinnovare il suo contratto. Il giocatore, secondo le ultime indiscrezioni, non avrebbe infatti mandato più alcun segnale a nessuna delle parti coinvolte.

Il Lipsia trema, Dani Olmo è richiestissimo. Il trequartista classe '98, chiusa la buona stagione nel club targato Red Bull con uno score da 8 gol e 5 assist in tutte le competizioni, si è elevato comeuno dei grandi protagonisti di Euro 2024 con la maglia della Nazionale spagnola, che questa sera giocherà l'atto finale a Berlino contro l’Inghilterra. Secondo quanto appurato da Sky Sport, c'è una squadra su tutte in pole position per il fantasista '98 ed è il Manchester City: Pep Guardiola apprezza molto lo spagnolo e i Citizens lo seguono ormai da diverse stagioni.