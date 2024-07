Euro 2024, Wimbledon, Lazio e Bologna: le ultimissime

La Spagna trionfa ad Euro 2024. Le Furie Rosse superano in extremis l’Inghilterra per 2-1. I gol arrivano tutti nella ripresa, prima Nico Williams, poi Palmer e infine Oyarzabal all’86esimo che regala il titolo agli uomini di De La Fuente.

Carlos Alcaraz è nella storia! Lo spagnolo dopo aver trionfato già nel 2023, vince ancora una volta a Wimbledon. E per farlo ha battuto di nuovo Novak Djokovic, dopo la vittoria dello scorso anno. A differenza di dodici mesi fa però, Alcaraz stavolta domina e chiude il match in soli tre set.

C'è spazio per tutti nella festa del gol della Lazio. Il primo test contro i dilettanti dell'Auronzo - finito 23-0 - ha dato modo ai nuovi acquisti di mettersi in mostra. Noslin il più concreto, Tchaouna il più ispirato. Tre gol a testa. Buon impatto anche per Dele-Bashiru, autore di una doppietta. Baroni ha assistito alla partita in silenzio, poche indicazioni.

“Il Bologna FC 1909 comunica, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo”. Ecco il comunicato che ufficializza il passaggio dell’attaccante ai Red Devils. Pagati i 44 milioni di euro della clausola.