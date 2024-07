Copa America, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

L'Argentina ha battuto 1-0 la Colombia nella finale di Coppa America assicurandosi il trofeo. Grazie a un gol di Lautaro Martinez ai supplementari la nazionale albiceleste ha vinto la sua 16esima Coppa. L'incontro è stato molto combattuto, e il capitano dell'Argentina Lionel Messi è stato costretto a uscire per un infortunio alla caviglia.

Mason Greenwood rimane l'obiettivo del calciomercato della Lazio. A parlare dell'operazione è stato Claudio Lotito in persona. Il patron biancoceleste ha detto sulle pagine de Il Messaggero: «Greenwood? Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un'azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli sembra che tutti stiano gufando, che siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto».

Il Napoli ritiene Khvicha Kvaratskhelia incedibile e vuole blindarlo con un rinnovo di contratto e un corposo aumento d'ingaggio. La strategia di De Laurentiis dopo il blitz in Germania è descritta oggi nei dettagli sulle pagine de Il Mattino: il numero uno azzurro ha messo sul piatto una proposta di 3,5 milioni di euro a stagione. Al momento non è arrivata nessuna risposta dagli agenti del georgiano: il silenzio non preoccupa e non crea tensioni, ma il Napoli resta in attesa.

Il Milan è pronto a battere il primo colpo della campagna acquisti estiva. Ed è subito un grande nome: archiviato l'Europeo col titolo conquistato con la fascia di capitano al braccio, Alvaro Morata è pronto a dire sì alla società rossonera. Il club meneghino ha già informato l'Atletico Madrid: è pronto a pagare la clausola risolutoria da 13 milioni di euro così da mettere sotto contratto il centravanti classe '92 che domani a Madrid dovrebbe svolgere le visite mediche per conto del Milan prima di andare in vacanza.