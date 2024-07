Lazio, Roma, Napoli e Germania: le ultimissime

Quinto giorno di ritiro precampionato per la Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti agli ordini di marco Baroni si sono presentati allo Zandegiacomo poco dopo le 10 di questa mattina. Serie di partitelle e niente lavoro aerobico o di forza, dopo la prima amichevole di ieri. L’allenatore ha concesso il pomeriggio libero ai suoi.

La Roma ha individuato in Mathew Ryan il giusto innesto per il ruolo di secondo portiere per la nuova stagione dopo l'addio di Rui Patricio. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo di massima con l’estremo difensore che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall’AZ Alkmaar, e ora la trattativa tra le parti procede per arrivare alla chiusura che porterà nelle prossime ore il giocatore a sbarcare nella capitale per sottoporsi alle visite mediche e a firmare il contratto con i giallorossi di una stagione con opzione per altri due anni.

Victor Osimhen non ha preso parte all'allenamento della squadra per il secondo giorno consecutivo. Già nella giornata di domenica, infatti, l'attaccante nigeriano aveva svolto attività fisica in palestra, separato dal resto del gruppo. Anche nel primo giorno della nuova settimana, quindi , Osimhen ha proseguito il suo allenamento individuale, concentrandosi esclusivamente su esercizi di terapia fisioterapeutica. Il motivo di questa assenza dal campo sarebbe attribuito a un affaticamento muscolare.

I segnali di una separazione erano nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità: Thomas Müller non giocherà più per la Germania. Il 34enne taglia i ponti con la Nazionale dopo aver giocato la sua ultima partita nella sconfitta per 2-1 contro la Spagna in semifinale agli Europei 2024. La conferma definitiva è arrivata dallo stesso giocatore del Bayern Monco che, attraverso un video emozionante sul suo canale YouTube, ha annunciato: "Dopo più di 14 anni e 131 partite internazionali, ho deciso di chiudere la mia carriera con la nazionale tedesca".