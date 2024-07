Lazio, Under19, LaLiga ed Empoli: le ultimissime

On Air

"La Lazio ha preso sei giocatori, le altre che hanno fatto? Abbiamo speso più della Juventus". Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, uscendo dal consiglio federale della Figc. "I tifosi vogliono il grande nome? La filosofia del calcio è diversa oggi: servono capacità di corsa, determinazione. È sbagliato parlare dei singoli. “Greenwood? Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi".

In virtù del titolo conquistato a Malta un anno fa, l'Italia Under 19 ha inaugurato gli Europei 2024 di categoria in Irlanda del Nord, battendo 2-1 la Norvegia a Belfast. Gli azzurrini del ct Bernardo Corradi si sono imposti grazie ai gol di Di Maggio e Zeroli, intervallati dal momentaneo pareggio di Braut, nella prima giornata del gruppo A.

Saúl Ñíguez, che è il settimo giocatore con più presenze nella storia dell’Atletico Madrid (427), con anche 48 gol e 26 assist all’attivo, ha ufficialmente rescisso il proprio contratto per firmare con il Siviglia. Ecco le sue prime dichiarazioni: "Un saluto a tutti i tifosi, sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di giocare nello stadio Sánchez Pizjuán".

L'Empoli ha presentato il progetto di riqualificazione dello Stadio Castellani, alla presenza del ministro dello Sport, Andrea Abodi. L'annuncio ufficiale, avvenuto durante una cerimonia speciale, ha svelato i dettagli di un ambizioso piano che vedrà la luce nell'estate del 2027. Il rinnovato stadio avrà una capienza totale di 18.600 spettatori, offrendo una struttura moderna e confortevole per i tifosi.