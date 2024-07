Milan, Lazio, Juve e Fiorentina: le ultimissime

Il Milan ha scelto il suo nuovo numero 9: il sostituto di Giroud nel reparto avanzato di mister Fonseca sarà Alvaro Morata. Questo lunedì il club rossonero ha infatti informato l'Atletico Madrid di voler pagare la clausola di risoluzione da 13 milioni di euro per accaparrarsi il centravanti spagnolo che domenica ha vinto da capitano l'Europeo con la Roja. Successivamente, a metà settimana, Giorgio Furlani incontrerà gli agenti del calciatore a Madrid e con loro definirà gli ultimissimi dettagli contrattuali.

Il direttore sportivo Giancarlo Romairone entrerà a far parte dello staff dirigenziale della Lazio e lavorerà al fianco del responsabile dell’area tecnica Angelo Fabiani. Dopo la risoluzione contrattuale con la Triestina di gennaio, ecco una nuova opportunità per l'ex dirigente di Carpi, ChievoVerona e Bari.

Koopmeiners resta uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus, ma per affondare il colpo con l'Atalanta serve un tesoretto che può essere messo da parte con delle cessioni. La Dea continua a valutare il suo centrocampista ancora 60 milioni, mentre a Torino sembrano disposti ad arrivare a 45. Gli incassi in arrivo dalle cessioni Soulé e Huijsen potrebbero aiutare a sbloccare la situazione.

La Fiorentina ha già chiuso l'acquisto di Nicolas Valentini per il prossimo mercato invernale, ma vorrebbe riuscire ad anticiparne l'arrivo già in questa sessione estiva. Nelle scorse ore era emersa la notizia del deposito ufficiale del contratto dell'ormai ex difensore centrale del Boca Juniors in Lega Serie A, ma subito dopo è arrivata la rettifica del fatto che ancora il deposito effettivo non sia stato fatto.