Mbappé, Inghilterra, Juve e Torino: le ultimissime

Dopo un corteggiamento durato anni, il colpo che tutti aspettavano è diventato realtà: Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. E oggi, martedì 14 luglio, si è presentato per la prima volta alla stampa e ai tifosi: prima la firma sul contratto fino al 2029, poi al Bernabeu per le domande dei giornalisti. L'attesa dei tifosi Blancos è finalmente finita: saranno in 85mila al Santiago Bernabeu.

Gareth Southgate non è più il ct dell'Inghilterra. L'annuncio ufficiale da parte della federazione pochi giorni dopo la finale degli Europei persa contro la Spagna: "Dopo 102 partite e quasi otto anni alla guida, Gareth Southgate ha annunciato che lascerà il suo ruolo di allenatore" si legge in un post sui social.

Giorni di annunci e presentazioni in casa Juventus. Dopo aver svelato la nuova maglia, la divisa da gioco per la stagione 2024/25, il club bianconero fa sapere anche giorno, orario e location della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Thiago Motta. L'appuntamento è fissato per giovedì 18 luglio, alle ore 14, presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium.

C'è un nome nuovo per il mercato in entrata del Torino e porta direttamente al calcio inglese. Si tratta di Ché Adams (in foto), centravanti scozzese di 28 anni che negli ultimi cinque ha giocato con il Southampton tra Premier League e seconda divisione, il torneo in cui ha militato nella scorsa annata in cui ha totalizzato 17 gol e fornito 6 assist.