Berrettini, Lazio, Milan ed Europa League: le ultimissime

Reduce dal ko contro Jannik Sinner nel derby andato in scena al secondo turno di Wimbledon Matteo Berrettini torna in campo in Svizzera sulla terra rossa dell'Atp 250 di Gstaad e batte l'argentino Pedro Cachin (n.110 Atp) in due set. Il 28enne romano di è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6.

"So di essere in un grande club che lotta per traguardi importanti e questa è la cosa che conta di più, sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi". Nuno Tavares, nuovo terzino portoghese della Lazio, acquistato dall'Arsenal, si presenta ai tifosi biancocelesti "Sto bene, ho capito da subito che questo è un grande club, sono abbastanza sorpreso di quanto mi senta già a casa".

Dopo l'edizione della scorsa estate, torna il Trofeo Silvio Berlusconi organizzato da Milan e Monza. Questa la nota riguardante l'evento: "Torna il “Trofeo Silvio Berlusconi”, la sfida tra AC Milan e AC Monza, i due Club amati dal Presidente. Tenutosi la scorsa estate all’U-Power Stadium di Monza, quest’anno il “Trofeo Silvio Berlusconi” è in programma per la prima volta a San Siro, martedì 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.00, in diretta televisiva su Canale 5.

Decathlon/Kipsta presenta oggi i palloni ufficiali che verranno utilizzati nelle partite della Uefa Europa League e Conference League, nel corso della stagione 2024/2025. Le due competizioni utilizzeranno i nuovi palloni per tutta la prossima stagione.