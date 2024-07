Lazio, Roma, Napoli e Milan: le ultimissime

On Air

La Lazio svolta, cambia strategie. Ecco Gaetano Castrovilli, centrocampista ex Fiorentina, 27 anni, svincolato da quindici giorni, reduce da stagioni da incubo e da due interventi chirurgici al ginocchio.

Houssem Aouar è un nuovo giocatore dell’Al-Ittihad. La società con sede a Gedda, in Arabia Saudita, sui propri canali ufficiali ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista. La trattativa con la Roma andava avanti già da qualche settimana, ora è tutto fatto.

Dal campo al mercato, procede a grande ritmo l'estate del Napoli. Ieri primo test amichevole contro una formazione d'Eccellenza del Trentino che apre come da tradizione i test del Napoli, con un 4-0 finale e soprattutto le prime indicazioni sul 3-4-2-1. E' rimasto a guardare i compagni Victor Osimhen, che prosegue nel lavoro differenziato, ufficialmente per un leggero affaticamento proprio mentre entra nel vivo la trattativa per la sua cessione.

Alvaro Morata è stato solo il primo di una serie di acquisti che il Milan ha programmato in estate. Paulo Fonseca potrebbe disporre anche di un’altra punta oltre a Luka Jovic e allo spagnolo, un terzo attaccante con caratteristiche diverse da schierare in base alle peculiarità dall’avversario. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti telefonici con i rappresentanti di Niclas Füllkrug, 31enne del Borussia Dortmund e attaccante della nazionale tedesca. Contatti positivi che hanno portato ad un’apertura verso i rossoneri.