Roma, Juve, Real Madrid e Chelsea: le ultimissime

Non parte nel migliore dei modi la stagione per l’attaccante inglese Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso ha riportato un problema al muscolo obliquo addominale destro durante la preparazione che la squadra sta sostenendo a Trigoria. In via precauzionale sta effettuando una terapia specifica e il club conducendo dell indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica.

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e altri ex dirigenti allora al vertice della società bianconera, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici nell'ambito dell'indagine, denominata inchiesta Prisma, relativa alle plusvalenze e alla manovra stipendi. Nei confronti degli indagati, circa una decina, le accuse sono, a seconda delle posizioni, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

La notizia tanto attesa in casa Real Madrid è arrivata: Luka Modric ha rinnovato il contratto per un'altra stagione. Il club madrileno ha annunciato il prolungamento fino a giugno 2025. Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli: 6 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copa del Rey e 5 Supercoppe spagnole. Modri? è uno dei cinque giocatori che sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni.

I festeggiamenti per la vittoria della seconda Coppa America consecutiva rischiano di costar caro all'Argentina e al tandem Otamendi-Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea, accompagnato dal difensore del Benfica, si è lasciato andare ad un coro offensivo nei confronti della nazionale francese, sottolineando l'origine africana di alcuni calciatori dei Bleus. Insulti razzisti che hanno spinto il Chelsea ed Enzo Fernandez a scusarsi pubblicamente.