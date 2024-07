Roma, Inter, Juve ed Empoli: le ultimissime

Buona prima uscita stagionale per la Roma: i giallorossi aprono la stagione 2024/2025 battendo 6-1 il Latina a Trigoria. Vantaggio a sorpresa degli nerazzurri pontini con Capanni, poi i ragazzi di De Rossi si scatenano e dilagano con i rigori di Dybala e Solbakken e le reti di Pisilli, Le Fée - al primo gol in maglia giallorossa - e il baby Graziani, quest'ultimo autore di una doppietta.

Finite le vacanze dopo la parentesi a Euro 2024, Piotr Zielinski è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Il polacco è infatti sbarcato inel tardo pomeriggio a Milano e domani svolgerà la seconda parte di visite mediche, ovvero quelle per ottenere l'idoneità sportiva al CONI, prima di unirsi ai nuovi compagni ad Appiano.

Rinnovo in casa Juventus: Fabio Miretti ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2028. Nella passata stagione 25 presenze in campionato e 28 complessive per Miretti, che contro la Fiorentina il 5 novembre 2023 ha trovato anche il primo gol in Serie A con la Juventus.

Adesso è ufficiale, Sebastiano Esposito (22 anni) è un nuovo giocatore dell'Empoli. I toscani acquistano l'attaccante classe 2002 dall'Inter, che lo lascia andare con la formula del prestito, con diritto di riscatto in favore degli azzurri toscani.