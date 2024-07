Lazio, Juve, Fiorentina e Fognini: le ultimissime

Obiettivo esterno offensivo per la Lazio. Dopo aver chiuso per Castrovilli a zero, la società biancoceleste piazzerà almeno un altro colpo in attacco. Sul taccuino di Fabiani c'è sempre Armand Laurienté, retrocesso nell'ultima stagione con il Sassuolo e ovviamente sul mercato.

Juan Cabal è arrivato questa mattina a Torino, pronto per svolgere l'iter di visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà alla Juventus. Il colombiano diventerà un nuovo giocatore bianconero per 10 milioni di euro più due di bonus e il 20% sulla futura rivendita.

La giornata di ieri è stata quella in cui si è materializzato nei fatti il passaggio di consegne nella difesa della Fiorentina: fuori Nikola Milenkovic, al suo posto arriva il coetaneo Marin Pongracic dal Lecce. Due trasferimenti su cifre simili, ci sarà giusto un risparmio di circa 1 milione di euro netto l'anno sull'ingaggio per i toscani. Milenkovic si è sottoposto alle visite mediche con il Nottingham Forest e presto firmerà anche il contratto con gli inglesi.

Fabio Fognini sfiderà Stefanos Tsitsipas a Gstaad 2024, torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta svizzera. Il confronto tra Fognini e Tsitsipas, valevole per i quarti di finale dell'Atp 250 di Gstaad 2024, si svolgerà venerdì 19 luglio alla Roy Emerson Arena, con orario de definire per via ufficiale.