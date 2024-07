Lazio, Roma, Milan e Liga: le ultimissime

Sfumata l'idea Greenwood, diventato ufficialmente un giocatore del Marsiglia, la Lazio cambia rotta e punta Armand Laurienté del Sassuolo. La richiesta del club neroverde è di 15 milioni più bonus, Lotito per ora ne avrebbe offerti 10. Ci sono stati contatti e s’è iniziato a parlare di cifre. Il primo assalto è stato respinto ma c’è tempo per rilanciare.

Il Gruppo Friedkin non sarà il proprietario dell'Everton. Lo ha comunicato il club inglese in una nota. Queste le parole con cui l'Everton, poco fa, ha fatto sapere la notizia: "Dopo un periodo di trattative esclusive, le discussioni si sono concluse. Friedkin Group non procederà con l'acquisto del Club. Le parti concordano che sia nell'interesse di entrambi che l'Everton esplori opzioni alternative".

Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore del Milan. Dalla Spagna, però, filtra l'irritazione dell'Atletico Madrid: il Milan, a livello dirigenziale, non avrebbe chiamato la direzione sportiva dell'Atletico per avvertire del pagamento della clausola, lasciando tutto in mano a Morata e al suo staff, e anche a livello di comunicazione non avrebbe avvertito i colleghi spagnoli dell'annuncio ufficiale.

L'Athtletic Bilbao perde entrambi i portieri per infortunio. La "maledizione" della porta basca ha colpito prima il secondo portiere che pochi giorni fa ha rimediato una frattura della vertebra lombare e dovrebbe tornare a fine agosto. Ora emerge anche la notizia che Unai Simon resterà fuori per quattro mesi dopo l'operazione per un infortunio al polso.