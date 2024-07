Lazio, Napoli, tennis, Formula 1: le ultimissime

La Lazio sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'ingaggio di Gaetano Castrovilli, centrocampista, che si era appena svincolato dalla Fiorentina: "La S.S. Lazio rende noto che Gaetano Castrovilli è un nuovo calciatore biancoceleste", questa la nota del club che si sta allenando in ritiro ad Auronzo di Cadore.

Il Napoli sta per salutare Lindstrom, esterno offensivo reduce da una stagione complicata con la maglia azzurra. Lo aspetta l'Everton, che ha trovato un accordo con il club di De Laurentiis sulla base di un prestito oneroso, da 3-4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 21-22 milioni. Affare ai dettagli con i Toffees.

Fabio Fognini viene sconfitto da Tsitsipas a Gstaad, torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta svizzera. Il tennista greco, testa di serie numero uno, si impone in due set (7-5, 6-3) e raggiunge le semifinali, dove incontrerà Matteo Berrettini che ha avuto la meglio su Auger-Aliassime in due set.

Incidente di Leclerc in apertura della seconda sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Evidenti le responsabilità del pilota della Ferrari, che qualche secondo prima dell'incidente aveva subito rischiato grosso in curva 12. Poi l'erroraccio in curva 4, col monegasco che perde completamente l'aderenza sul cordolo e si schianta contro le protezioni, danneggiando la sua SF24 e provocando l'esposizione della bandiera rossa, per sospendere le prove e liberare la pista dall'abitacolo.