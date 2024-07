Lazio, Roma, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Mattia Zaccagni raccoglie un'eredità pesantissima: in ritiro di Auronzo di Cadore, dove la Lazio si sta allenando in vista della prossima stagione, l'arciere ha deciso di prendersi la maglia numero 10, quella che fino a poche settimane fa ha vestito Luis Alberto. Sarà lui il più pagato della rosa con gli oltre 3 milioni di stipendio, il primo rigorista e chissà magari anche capitano.

È una sfida a due, quella tra Roma e Leicester, per Matias Soulé. La Juventus chiede tra i 30 e i 35 milioni per il giocatore, Roma e Leicester ne offrono rispettivamente 25 e 27. Il calciatore però avrebbe espresso la volontà di trasferirsi al club giallorosso, ma la decisione sul suo futuro spetta tutta a Giuntoli.

Kvaratskhelia sta lavorando duramente per ripagare Conte della grande fiducia espressa e farsi trovare pronto per la prossima e imminente stagione, ma c'è ancora un nodo da sciogliere in casa Napoli. La questione rinnovo del georgiano infatti vede ancora distanza tra le parti, ma se non si troverà un accordo, il calciatore continuerà con l'ingaggio attuale, pari a 1,8 milioni a stagione.

Fiorentina e Monza si sono incontrate per trattare Andrea Colpani. La società viola ha confermato il forte interesse per il classe 1999 e per questo le parti hanno fissato un nuovo incontro per la prossima settimana. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro più bonus e ci sarebbe la volontà di chiudere la trattativa.