Lazio, Napoli, Bologna e tennis: le ultimissime

Il diesse Fabiani è concentrato sulle uscite necessarie, si valuta quella di Isaksen. Non ha conquistato pienamente neppure Baroni, si aspettano offerte. Il Feyenoord lo voleva prima dell’arrivo alla Lazio. Lo scambio con Stengs non è riuscito, si può sempre riprovare. A giugno non c’era accordo sulle valutazioni del giocatore e sul conguaglio, chiesto dalla Lazio. Gli olandesi avevano un’idea diversa. Ci sono voci sul Fenerbahçe. E’ stato pagato 12 milioni più 4 di bonus, un’offerta inferiore non verrebbe accettata.

All'indomani della presentazione della squadra andata in scena in Piazza Madonna della Pace, a Dimaro Folgarida, il Napoli di Antonio Conte affronta la seconda amichevole di questo primo ritiro estivo. L'avversario di turno sarà il Mantova di Davide Possanzini, neopromosso in Serie B dopo aver vinto il girone A di Lega Pro. Si giocherà oggi, sabato 20 luglio, alle ore 18 allo stadio "Arena" di Carciato.

Riccardo Calafiori, dopo aver disputato un ottimo Europeo con la maglia dell'Italia, si prepara a lasciare la Serie A, per approdare a titolo definitivo in Premier League. Affare che dovrebbe essere da 50 milioni di euro con l'Arsenal, bonus compresi. Le parti stanno limando anche le cifre di clausola e percentuali, con il Basilea spettatore interessato: gli svizzeri, infatti, vantano il 40% sulla futura rivendita dell'ex Roma. Più di 30 milioni dovrebbero quindi entrare nelle casse del Bologna di Saputo.

Matteo Berrettini batte Tsitsipas e vola in finale all'Atp Gstaad. L'azzurro, testa di serie numero 6 del torneo svizzero, piega 7-6 (6), 7-5 il greco, numero 1 del tabellone e 12 del ranking Atp. Si giocherà il titolo contro il francese Halys che ha battuto il tedesco Struff in due set.