Roma, Napoli, tennis e Formula 1: le ultimissime

La Roma non accetta l'asta: non è previsto alcun rilancio in questo momento sull'offerta per Soulé. Il diesse Ghisolfi, dopo essersi confrontato con Dan Friedkin, ha ritenuto che i 20 milioni più bonus (e una percentuale da fissare sulla futura rivendita) siano un indennizzo adeguato per la Juventus.

Vittoria per 3-0 nella seconda amichevole estiva per il Napoli di Conte, che ha calato il tris contro il Mantova di Davide Possanzini nell'ultimo test in programma nel ritiro di Dimaro-Folgarida. Un successo arrivato grazie a un avvio super degli azzurri che sono andati in gol con Lindstrom, Spinazzola, e Cheddira.

Matteo Berrettini è riuscito a sfatare il tabù e grazie ad una prova di altissimo livello al servizio ha conquistato un posto nella finale dell'Atp 250 di Gstaad. Il confronto con Halys, valevole per la finale, andrà in scena domani 21 luglio a partire dalle ore 11:30 sulla Roy Emerson Arena, il Campo Centrale di Gstaad.

Sarà Lando Norris a scattare davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria. L'inglese della McLaren si è preso la pole position nelle qualifiche di Budapest, precedendo Piastri e Verstappen. Ferrari al 4° posto con Sainz ed al 6° con Leclerc. Si corre a Budapest domani 21 luglio a partire dalle 15.00.